Madre salteña buscaba en redes a su hijo que vino a San Juan: mirá dónde estaba

Una mujer de Salta esta sumamente afligida por la desaparición de su hijo en San Juan por ello es que se comunicó con CANAL 13. Según su relato desde el 23 de septiembre no sabe nada de él.

Se trata de Silvana Sixta quien busca a Sergio Maximiliano Lizondo de 24 años, quien también es oriundo de Salta y llegó a Cuyo en febrero de este año en búsqueda de oportunidades laborales. De acuerdo a lo que comentó la madre, este joven llegó a San Juan para trabajar en las aceitunas, pero como la temporada finalizaba pensó en irse a Mendoza. Ante esto ella le mandó dinero para que vaya a la casa de unos familiares, pero nunca llego.

Desde ese 23 de septiembre ella no conocé nada del paradero de su hijo. Si bien lo llamó no obtuvo respuesta. Por ello es que comenzaron a publicar en las redes sociales para tratar de obtener datos. Este fue el pie para que algunas personas de la zona de Sarmiento le dieran datos que le fueron útil.

Aparentemente este joven de apellido Lizondo habría generado un hurto con otra persona oriunda de San Juan, por lo que vecinos lo golpearon y lo entregaron a los oficiales de la Comisaría 8va, quienes se hicieron cargo de la detención. Si bien al sanjuanino lo liberaron en pocas horas, a Sergio se lo llevaron y no volvieron a saber de él.

La madre de este salteño llamó a la policía pero le dijeron no conocer a este hombre. Luego volvió a hablar con otros sarmientinos que le comentaron como hablar con la Comisaría 8va, a cargo de la detención. Ellos le aseveraron que estaba aprehendido, y que estaba en la comisaría 36° de Rawson, aunque estuvo un mes en la Subcomisaría Soria ubicada en la localidad de Los Berros. Esto se debe a que en Sarmiento no hay calabozos habilitados por los estragos que provocó el terremoto de enero pasado.

En comunicación con Relaciones policiales, Diario 13 logró conocer que efectivamente Lizondo estaba detenido y que la causa esta a cargo del 2do Juzgado Correccional encabezado por la Dra. Carolina Parra. Desde la Secretaría de este Juzgado solo señalaron que la causa se trata de hurto, pero no mencionaron fecha alguna de liberación o estado del joven, datos que necesita conocer esta madre.

Otro de los datos que aportó Silvina es que su hijo tendría antecedentes en su provincia natal por hurtos menores, aunque no estaba más de un par de horas en las comisarias. Hoy la mujer pide saber más datos de su hijo o por lo menor tener un comunicación telefónica, a la que no pudo tener acceso hasta el momento. Además ella señaló que no puede llegar hasta San Juan debido a su estado de salud y situación económica.