Indignante: ladrones atacaron y le robaron en el Bicicross de Rawson

Valentino es un chico que practica en el Bicicross de Rawson. Sus padres, con mucho esfuerzo, le compraron una bicicleta apta para que pueda competir. Sin embargo, la inseguridad en el lugar les jugó una mala pasada. Cuatro malvivientes aprovecharon que el joven se encontraba entrenando solo en la pista y lo atacaron para robarle su rodado. Ahora, piden ayuda para poder recuperarlo con el objetivo de que él pueda volver a competir.

'Este año comenzó bicicross y la bici que tenía no le servía porque era muy pesada para las maniobras así que nos pusimos en campaña con el papá y se le compramos una nueva. Pero lamentablemente se la sustrajeron en el Bicicross de Rawson, estaba terminado de entrenar y cuatro chicos entraron simulando que iban a jugar a la pelota y cuando vieron que él estaba solo lo atacaron para robarle', relató su mamá Noelia Luna en Compacto 13.

En este sentido, pidió más seguridad en la zona y aseguró que están muy angustiados por el violento episodio que vivió el chico. 'Le prometí que la vamos a recuperar, mucha gente me habló de manera anónima (al 264 583 8898) para decirme dónde posiblemente esté la bicicleta pero se ha hecho la denuncia y aún no hay novedades. Nos salió más de $70.000 y todavía no la terminamos de pagar', destacó la mamá del joven ciclista.

Incluso, sostuvo que si se la ofrecen más barata se las compra porque si no va a ser imposible volver a tener esa bici. 'Estamos haciendo una colecta para ver si le podemos comprar otra. Él participa en el Bicicross de Rawson, compite los fines de semana y ahora no está entrenando porque no tiene su bici. En un torneo pasó algo muy parecido, solo que un padre vio justo y como había gente el ladrón la soltó y escapó', agregó.