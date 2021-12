Tres chicas se perdieron con la Red Tulum, el chofer las dejó a la deriva y fueron abusadas sexualmente

El hecho sucedió hace unos días, y las tres jóvenes denunciaron que un hombre las abusó sexualmente. El sujeto se habría ofrecido a ayudarlas luego de que las chicas se tomarán un colectivo equivocado de la Red Tulum y el chofer las dejara a la deriva en medio de un populoso y peligroso barrio rawsino. El sujeto las llevó a un descampado, las amenazó, las manoseó, le robó el celular de una de las víctimas y huyó. Ahora, el hecho es investigado por la UFI Cavig.

Las tres jóvenes se equivocaron de línea de colectivo y terminaron en el límite de Pocito y Rawson, más precisamente en el barrio Valle Grande. Las chicas -las tres mayores de edad-, le explicaron la situación al chofer del colectivo cuándo este les dijo que hasta ese barrio llegaba y debían bajarse. Ante la insistencia del colectivero de que has allí llegaba, las victimas descendieron de unidad de la Red Tulum y un sujeto también descendió en el mismo lugar y les ofreció ayuda, les dijo que las iba a guiar hasta otra parada para que pudieran tomarse otro colectivo. No obstante, este las guio hasta un descampado y allí por la fuerza sometió a al menos a dos de las chicas, según informaron fuentes judiciales.

Además, fuentes del caso explicaron que las chicas relataron que cuando llegaron al descampado el sujeto las amenazó y tomó por la fuerza a al menos dos de ellas y las manoseó, luego le robó el celular a una de ellas y se dio a la fuga. Las chicas buscaron ayuda y llamaron a la policía, pero este ya había huido.

Desde la Unidad Fiscal de Investigaciones Cavig ya está investigando para dar con el agresor sexual y, además, están tratando de dar con el chofer para preguntarle porque dejó a las jóvenes a pie en un lugar tan alejado sabiendo que estaban perdidas.