Brutal agresión: suegra lanzó una tetera de agua caliente a su nuera

En la jornada de este martes se conoció una historia bastante grave. Es que el pasado 25 de noviembre se produjo una brutal agresión de violencia intrafamiliar, que dejó a una joven mujer con serias heridas. De acuerdo a lo revelado, una suegra le lanzó una tetera de agua caliente a su nuera, con quien compartía una vivienda en el Barrio San Martín de Capital.

Según publicó Diario de Cuyo, la víctima de la semejante agresión se llama Belén Balmaceda, quien en primera persona contó el dramático episodio vivido luego de que su suegra le exigiera realizar algunas tareas domésticas.

De acuerdo al relato de Balmaceda, todo comenzó porque la suegra la tenía de “empleada”. “Quería que hiciera las cosas de la casa y como aquel día no quise, comenzó la discusión. Le dije que lo hiciera ella, agarró una tetera y me la tiró encima”, expresó la víctima de la agresión.

Al mismo tiempo señaló que aquel fatídico día estaban sus hijos de 6 y 11 años presentes en la vivienda. Sin embargo ella no se quedó callada y ante la gravísima agresión de su suegra, reaccionó pegándole.

Fue así, que tras este episodio, quien hasta ese momento era su pareja, es decir el hijo de la atacante, la llevó al fondo y le imploró para que no denunciara a su madre. Pero al mismo tiempo, después de presenciar el lamentable episodio, los niños fueron hasta la casa de su abuelo (padre de Balmaceda), que vive a pocos metros, y le contaron todo lo que había pasado.

Tras ello, el hombre fue a buscar a su hija pero la mujer le dijo que no estaba, por lo que no dudó en trasladarse hasta la Central de Policía para radicar la denuncia. "Estuve 8 días internada en el Hospital Marcial Quiroga porque me quemó parte de la cara, cuello, brazo y pecho. Tengo quemaduras de segundo y tercer grado, se me salió toda la piel. Después me enteré que ella me había puesto la denuncia a mí, porque cuando agarró la tetera se quemó la mano. Además la golpee", contó a Diario de Cuyo la joven madre de 31 años.

Pese a que los problemas solo habían sido con su suegra, la relación con su pareja terminó por completo, debido a que este nunca se acercó al hospital para preguntar cómo se encontraba de salud.

Finalmente Balmaceda afirmó que no es la primera vez que la mujer en cuestión ataca a una nuera. Aparentemente, en otra oportunidad le habría arrojado agua caliente a la novia de otro de sus hijos, cuando tenía un bebé en brazo. Como consecuencia del episodio, la criatura terminó con un pie lastimado.