Un ex futbolista grave tras caer al vacío desde un segundo piso

Rubén Zuazaga, el ex jugador de Patronato que pelea por su vida luego de caer de un segundo piso.

La Policía de Entre Ríos no descarta ninguna de las hipótesis sobre la caída de un ex futbolista desde un segundo piso. El ex jugador de Patronato cayó al vacío, fue hospitalizado en el Hospital de Paraná de urgencia donde lo operaron y ahora lucha por su vida al quedar con ocho costillas fracturadas y un pulmón perforado, según informaron medios entrerrianos.

La caída del ex deportista se produjo el pasado lunes, pero recién este miércoles se conoció a nivel nacional. La familia de la víctima sospecha que la mujer haya estado involucrada en la caída desde el segundo piso de una casa del barrio Lomas del Mirado, en Entre Ríos, según precisaron las fuentes.

Se trata de Rubén Zuazaga, de 50 años, un ex jugador del equipo entrerriano que milita en la primera división del fútbol nacional. Todo ocurrió en la noche del lunes en el barrio antes citado de la capital entrerriana. Aunque todavía no trascendieron detalles sobre los datos que la Policía maneja sobre el hecho, las autoridades señalaron que no descartan ninguna hipótesis que se conjeturaron sobre lo que hasta el momento parece un accidente.

Lo cierto es que luego del desafortunado episodio el defensor herido debió ser ingresado a la sala de quirófano del hospital de Paraná, donde le colocaron un tubo de drenaje en el pulmón derecho. Ahora, Zuazaga está estable en sala A de la guardia de Emergencia, informaron medios entrerrianos.