Grabaron el arrebato de un celular en la puerta de un famoso restaurante

En horas de la noche del domingo una mujer sufrió el arrebato de su celular mientras esperaba en su auto en la puerta de un famoso local de comidas sanjuanino. Se trata del restaurante conocido como ‘Australia’, allí una joven estaba sentada en el asiento acompañante de su vehículo y fue abordada bruscamente por un malviviente.

“Ayer por la noche, sobre el lateral de Circunvalación y San Lorenzo, en Panchos Australia más precisamente, me arrebataron el celular de las manos, estando dentro del auto. No pasó nada, solo fue el susto, la impotencia y el mal rato, la mala noche que hicieron pasar...Quienes tengan mi número, ya no funcionara... A la brevedad me contactare con los cercanos para pasar el nuevo número”, expresó Daniela García a través de su cuenta de Facebook.

Además pidió ayuda respecto a quien haya observado el robo, ya que fueron dos asaltantes que iban arriba de una moto y uno de ellos se había bajado para robarle el teléfono celular de sus manos.

“Cualquiera que tenga datos, información, haya visto algo, o se entere y pueda aportar a la causa, será bienvenido y bien recibido. Dos personas en moto, casco, moto oscura y grande, chaleco refractario verde, zapatillas naranja flúor y pantalón de jeans rasgado en la parte de atrás. El celular es un Motorola one action, color azul oscuro con funda negra tipo platico, de planetas, seguro no aparecerá, pero que no vuelva a pasarle a alguien más. Por Favor ayuden compartiendo” agregó la joven asaltada.

Cabe destacar que el video del asalto fue obtenido gracias a las cámaras de seguridad que tiene el local de comidas rápidas, ‘Australia’. En las imágenes puede observarse como los delincuentes aprovecharon el momento donde la mujer estaba distraída en su celular mientras el auto estaba estacionado en doble fila.