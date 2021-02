Indignante: le robaron dos veces y la Policía no le toma la denuncia

John Alexander Nuñez es un joven venezolano que llegó a la provincia hace unos años a probar suerte. Con mucho esfuerzo se puso una peluquería en Villa Krause pero ya le robaron dos veces y la última fue la peor. "Fue la madrugada del martes. Llegué y estaban partidos los candados, me partieron los vidrios de la puerta y también me doblaron la reja", explicó el damnificado. Además agregó que "me robaron las herramientas de trabajo que tan duramente he tratado de conseguir y dada la situación ahora no está para nada fácil".

Nuñez manifestó que le sustrajeron máquinas de cortar pelo, secadores, y tijeras por un valor de 70 mil pesos. "No se han llevado más porque no tenían cómo pero estoy seguro de que van a volver", expresó preocupado. En este sentido, la víctima contó que no es el único, ya que han robado en cinco oportunidades a lo largo de un mes en una carnicería y una zapatería ubicadas cerca de su local. "Han sido los mimos ladrones de siempre, los tiene captados la misma Policía pero no han hecho nada", declaró indignado Nuñez.

Respecto a la Policía, el barbero contó que "la Justicia no investiga, habiendo cámaras no se toman ni la molestia. No nos toman la denuncia hasta que no presentemos los papeles de lo que nos han robado. Son difíciles de conseguir porque compramos afuera dada las condiciones es complicado comprar acá". "Cuando reunamos todo, los ladrones ya habrán vendido todo", finalizó Nuñez.