Otra vez el temor por un presunto intento de secuestro en una trafic blanca

"A las 00:30 aprox quisieron secuestrar a mi mamá en una combi blanca sin patente, sobre Central en la zona entre la Católica y el Átomo. Gracias a Dios supo actuar rápidamente y está sana y salva. Tengan cuidado!!! pq a estos hdp no les importa nada, solo q seas mujer y andes sola", publicó Martina Verdeguer a través de su cuenta de Twitter. La joven denunció un intento de secuestro de su propia madre y al mismo tiempo quiso advertir para que otras mujeres no pasen la misma situación.

En diálogo con Diario 13, Valentina relató el momento que le tocó vivir a su madre pasada la medianoche de este jueves. "Mi mamá venía caminando anoche alrededor de las 00:30,40 de la noche, sobre Av. Ignacio de la Roza en la zona que abarca el Átomo y la UC Cuyo. Todo fue exactamente en la esquina de Av. Ignacio de la Roza y Paso de los Andes, unas cuadras antes de llegar a la Rastreador Calivar", aseguró.

"Iba caminando y una combi modelo antiguo, sin patente y con vidrios totalmente negros (no se veía nada hacia adentro), se frenó sobre central con la intención de sorprenderla y claramente secuestrarla, fue muy evidente. Lo primero a lo que atinó mi mamá fue a correr al medio de la calle a pedir ayuda. Pasó una camioneta de gendarmería y no le dieron importancia, suponemos porque creyeron que saludaba a alguien, y después pasó una moto que la ignoró por completo, doblando justo en la esquina en la que todo sucedió (Central y Paso de los Andes)", continuó.

Luego explicó que su madre tomó la decisión como última instancia de pararse en el medio del boulevard. "Gritó y la escuchó una familia que estaba llegando de jugar un partido, que su casa estaba a tres casas de donde mi mamá estaba. Como los tipos de la combi vieron que ya estaba a 'salvo' con esa familia que la identificó, se subieron rápidamente a la camioneta y se fueron. Así cuentan los vecinos que la ayudaron y mi mamá", aseveró la joven.

Asimismo agradeció que su madre se haya movido de forma rápida y ágil, lo que permitió que no la puedan agarrar. "Nos contó que había un tipo manejando, con la combi en marcha, y se bajó uno del acompañante y otro de atrás, con toda la intención de llevársela", agregó.

Por último manifestó que hasta el momento no pudieron hacer la denuncia correspondiente, ya que solo vecinos que la socorrieron están de testigos pero no hay ni una sola cámara en la esquina donde quisieron capturar a su madre. "Más cerca del átomo sí, pero no sabemos que distancia tomaran las cámaras. Ojalá estas cosas pasaran con menos frecuencia, ni salir a caminar tranquila se puede", concluyó.