Impactante video: lincharon a un supuesto delincuente tras acusarlo de un robo

La ciudad de Rosario fue escenario de una escena lamentable en medio de una ola de violencia que no termina de dar tregua. Es que a través de un video se conoció como los vecinos del barrio Lisandro de la Torre atraparon salvajemente a un presunto delincuente en el barrio de Arroyito mientras esperaban la llegada de Policía que se lo iba a llevar detenido.

Según revelaron las fuentes policiales, el brutal y condenable hecho ocurrió durante la jornada del día miércoles en la esquina de Reconquista y Ferreyra. Allí varias personas se concentraron y retuvieron a los golpes a un pibe al que acusaron de haberle robado a una vecina de la zona una bicicleta y dos teléfonos celulares.

Indignados por el robo, algunos testigos se subieron a un auto y empezaron a perseguir al delincuente hasta que pudieron alcanzarlo. Una vez que lo pudieron retener, comenzaron a lincharlo y agredirlo con insultos.

Luego en las redes sociales circuló un video en el que se puede observar al supuesto delincuente ya reducido, que comenzó a golpearlo salvajemente por un hombre con un palo de metal. Asimismo, otros vecinos presenciaron la escena y alentaron un linchamiento al grito de “córtenle la cabeza” y “dejalo desnudo”.

Vecinos detienen a ladrón en Arroyito: pasó hace minutos en Reconquista y Ferreyra. Había robado una bicicleta y dos celulares.

A continuación luego de recibir varias patadas y golpes de fierro, el sospechoso fue finalmente detenido por un patrullero que se acercó al lugar. De acuerdo a lo que informaron a los medios locales, al poco tiempo también llegaron unas personas en motos que amenazaron a los habitantes del barrio y les anticiparon que habría una “venganza” por lo que había pasado.

El indignante caso alcanzó notoriedad pública y en diálogo con el canal de noticias rosarino El Tres, una chica que pidió no mostrar su rostro en cámara, afirmó haber sido testigo del ataque contra el joven acusado de robo. De acuerdo a lo detallado, todo comenzó cuando ella estaba volviendo a su casa y vio un “amontonamiento de gente, autos, motos y griterío en la esquina” de Reconquista y Ferreyra.

“Cuando me acerqué junto con un vecino, vi que estaban golpeando a una persona que estaba en el piso; se veía a alguien que lo golpeaba con un palo y a otros que también le pegaban”, aseguró. La mujer explicó que al muchacho “le habían sacado la remera y las zapatillas, no paraban de insultarlo, de agredirlo, de escupirlo” hasta que un hombre descendió de”un auto con un palo y empezó a pegarle”. Al mismo tiempo, remarcó que el hombre no estaría “identificado” como alguien “de la cuadra o del barrio”.

”Esa persona, cuando le pedimos que parara por favor, me insultó y me dijo ‘por qué lo defendés’. Pero no es cuestión de estar de un lado o del otro, no pasa por ahí”, aseveró. A continuación la testigo aseguró que los agresores “lo venían siguiendo (al sospechoso), porque según lo que decían había robado en la zona” y “este chico quedó tirado en la vereda”. Asimismo, otro joven que lo estaba acompañando “escapó en bicicleta”.

“En la mañana nos enteramos que después vinieron varias motos, eran hombres y mujeres. Cuando vieron las manchas de sangre, se fueron en contramano por Reconquista gritando ‘no saben con quién se metieron, van a ver mañana a la noche lo que les va a pasar’”, amplió.

Finalmente, la vecina argumentó que, como consecuencia de esa amenaza, al otro día no se vio “a nadie en la calle” porque estaban “todos asustados”, incluso ella, que por esa razón prefirió no revelar su identidad. “Lo que esta gente debe entender es que fuimos los vecinos de esta cuadra los que paramos la agresión y los que llamamos a la ambulancia para que lo atendieran”, concluyó.