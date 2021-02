Tiene cáncer y le partieron la cabeza, ¿robo casual o ataque planificado?

El pasado domingo, un hombre que está enfermo de cáncer fue salvajemente agredido por dos personas que entraron a su casa y le robaron las zapatillas. Sin embargo, al momento de realizar la denuncia, el damnificado dijo que no fue un robo casual sino un ataque planificado, ya que los atacantes habrían sido enviados por un tipo con el que tiene diferencias por un negocio trunco.

Según Néstor Fabián Pesoa (47), la víctima del hecho, le reveló a los efectivos de la Comisaría 2da que los atacantes lo golpearon en la cabeza con una pesada llave de metal y además le provocaron dos cortes que tuvieron que suturarle en el Hospital Rawson con más de diez puntos.

El hecho delictivo ocurrió el pasado día domingo minutos antes del mediodía. El hombre expresó que vive solo en su vivienda ubicada en el interior del Barrio Dorrego, en Concepción, Capital.

"Salí a comprar y cuando volví estaban los dos en el patio de mi casa. Les pregunté qué hacían y me dijeron que necesitaban un cargador para el celular. En eso que entré me pecharon, me agarraron del cuello y me empezaron a pegar", relató a Diario de Cuyo el damnificado. Quien además afirmó que sus atacantes son conocidos como "Cachi" y "Fito", y que fueron mandados por una persona conocida de apellido Ruarte, más conocido como "Cachumba".

En ese sentido, la víctima de la fuerte golpiza dijo que empezó a tener problemas con Ruarte después de que le pidió una herramienta que le había alquilado. "Al Cachumba le alquilé una picadora de carne hace unos meses. Pero no me daba la plata y cuando se la fui a pedir me dijo que se le había quemado y que la tenía en arreglo", agregó el damnificado.

Además Pesoa dijo que fue agredido por Ruarte el lunes de la semana pasada, cuando se arrimó por su casa a pedir explicaciones: "Me metió una piña así de una, sin decirme nada. Y se hizo el loco, me amenazó con que me iban a quitar la casa", denunció.

En esta oportunidad, la agresión que sufrió el pasado domingo fue de mayor gravedad, ya que debió ser hospitalizado. Asimismo contó que los atacantes también le robaron. "Mientras el Cachi me pegaba en la cabeza con el hierro, el Fito me sacó unas zapatillas. Yo no pude hacer nada, no puedo hacer fuerza, dentro de mi cuerpo tengo todo blandito porque hace muy poco me operaron por el cáncer de colon que tengo", amplió.

Tras el ataque, los atacantes huyeron y el hombre pidió ayuda a los vecinos. Por ello radicó la denuncia fue en la Comisaría 2da, desde donde investigan la versión de la víctima.