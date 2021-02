Pide que su padre, que la abusó durante 24 años, no salga en libertad

Lorena piensa en el calvario que su padre le hizo vivir durante 24 años y todavía tiembla. La mujer contó a Canal 13 que su progenitor la abusó desde los 12 a los 36 años, y que producto de las mismas, tuvo dos hijos, a los cuales, a pesar de ser producto de violaciones, ama con su vida.

La mujer se animó a denunciar a su padre, un 25 de marzo del 2019. Fue ahí cuando por fin pudo ponerle palabras a los duros momentos que el hombre le hizo vivir a ella y su familia. A pesar de la denuncia, el sujeto no fue enjuiciado nunca hasta el momento, y por eso, según aseguró la víctima de abuso sexual, podría obtener el beneficio de la prisión domiciliaria en abril de este 2021, por lo que ella está desesperada. ‘No me voy a quedar tranquila hasta que el cumpla con su condena’, afirmó a este medio.

Lorena no fue la única víctima de la violencia de este hombre. La mujer recordó que varias veces su papá quiso matar a su mamá y que fueron sus hijos los que tuvieron que sacársela de encima para que eso no ocurriera. 'Fueron varias veces que se dio esta situación, con una navaja, tratando de asfixiarla tomándola del cuello, a los golpes, nosotros los hijos se la sacamos de las manos para que no la matara’, relató crudamente.

La víctima de abuso sexual, pide a la justicia sanjuanina que se comprometa con el caso. Explícitamente, pide que un juez tome la causa antes de que llegue abril, mes en el que su abusador, podría obtener el beneficio de la libertad condicional. Si esto ocurriera, el padre de Lorena, seguramente iría a parar a la casa de su madre. ‘Yo me fui a los 36 porque no aguantaba más esa situación, no quiero que regrese por mi mamá y mis hermanos’, expresó al borde del llanto.

‘No quiero que mi mamá pase por lo mismo calvario. Que el cumpla con la condena como la tiene que cumplir’, exigió Lorena y luego aseguró que tanto ella como sus hijos no se movilizarán para pedir que su padre tenga perimetral y no pueda acercárseles. La razón para no optar por esa forma de protegerse, es que ella afirma que la justicia no puede permitir que su abusador salga libre.