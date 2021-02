Robo en la distribuidora y en el edificio: ¿están relacionados?

El fin de semana en San Juan estuvo marcado por dos impactantes robos millonarios. Uno de ellos se produjo en Chimbas y el otro en Capital. Luego de que las autoridades brindaran detalles sobre ambos robos, aparecieron algunas similitudes entre ambos episodios de inseguridad.

El jefe de la D5, comisario mayor Carlos Avella, se expresó acerca del gran robo en el "Edificio Derby" y en la distribuidora de Chimbas. Durante el relato de la autoridad se pudieron apreciar algunas similitudes entre ambos episodios. Por ejemplo el día en el que se llevaron a cabo.

Los dos ilícitos fueron realizados durante el domingo 21 de febrero. En Capital se dio el primero de ellos durante la mañana. Horas después, una vez que cayó la noche los delincuentes ingresaron al establecimiento llamado "El Gringo". El segundo punto en común es que se tratan de cifras millonarias.

La tercer similitud es la cantidad de involucrados. Sobre esta cuestión Avella confirmó que manejan la hipótesis de que en ambas ocasiones, fueron grupos integrados por tres delincuentes los que se colaron en las construcciones para llevarse estas impactantes cantidades de dinero. Sin embargo no se descarta que más personas hayan participado.

Si bien estas coincidencias existen, para la autoridad los casos no están directamente relacionados. "No veo que haya relación entre ambos. No es el mismo Modus Operandi que han tenido para los dos. Normalmente cuando se trata de la misma banda siempre tienen la misma forma de llevar a cabo los hechos, en este caso no habría relación entre los dos", sentenció el comisario.