Atacaron salvajemente a otro interno en el Penal de Chimbas

Parece que en el Penal de Chimbas no se está viviendo el mejor de los climas. Es que en la noche del día viernes un interno fue atacado salvajemente. Se trata del segundo herido en menos de 24 horas.

Según revelaron fuentes policiales, un interno del Servicio Penitenciario Provincial fue encontrado con serias lesiones en varias partes de su cuerpo. Se trata de Alejandro Rafael Godoy (32), quien se aloja en el Sector I, Pabellón 2, del Penal de Chimbas.

De acuerdo a la información brindada, el interno presentaba heridas cortantes hechas con un tipo de arma casera en la región lumbar. Además tenía otros golpes en varias partes del cuerpo.

Asimismo Godoy expresó que fue atacado por otros internos, sin embargo no explicó los motivos. Cabe destacar que durante el día jueves otro interno debió ser trasladado de urgencia por una fuerte golpiza recibida y una decena de puntazos.

No obstante, fuentes no oficiales manifestaron que ambos hechos no tenían relación entre sí. De igual modo las autoridades no se expresaron para confirmar.