Aterradora carta del femicida de la productora radial

Vanessa Lobo Noble fue encontrada sin vida en el baño de la vivienda que compartía con su ex pareja y su hija. El sangriento escenario dejó ver otro objeto. Se trata de una carta del agresor en la cual acusaba a la victima de haberlo traicionado.

Según dieron a conocer fuentes oficiales del crimen, la carta expresaba que: “Te amo y te amaré siempre, pero me traicionaste y eso no te lo perdonaré. ¡Te di todo y me fallaste!". La carta estaba dispuesta junto al cuerpo de la mujer asesinada.

El hallazgo ocurrió el sábado por la mañana en la propiedad que compartían la victima y el agresor. Si bien ambos ya estaban separados, el hombre seguía viviendo en la misma vivienda junto a Vanessa y su hija de 13 años.

Rodriguez se desempeñaba como agente de seguridad de una empresa. El se encargaba de custodiar camiones. En tanto la mujer era una reconocida productora con amplia trayectoria. Lobo Noble trabajaba desde hacía más de 10 años como parte de la emisora LV12.

La alerta fue dada a conocer a los efectivos policiales por los vecinos que vieron un presunto accidente de tránsito. A pesar del escenario no hubo tal. El rastreó de los datos del propietario posibilitaron conocer el verdadero crimen de Rodriguez.