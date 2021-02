“El chofer nos salvó la vida”: el impactante relato de un pasajero en la tragedia de San Luis

"El chofer del colectivo nos salvó, sino el camión nos chocaba de frente y nos mataba a todos", dijo uno de los pasajeros del colectivo de la empresa 20 de Junio que protagonizó un trágico accidente este martes en San Luis. “El camión se cruzó de carril. El chofer del colectivo pegó el volantazo y cruzó para el otro lado y chocó con el auto. Yo venía despierto en el segundo asiento de arriba mirando todo. Venían seis chicos durmiendo arriba. Saltaban como pelotas”, describió. Hemos vuelto a nacer”, concluyó el pasajero mendocino en diálogo con Lafinur.

El brutal accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana en la Autopista Serranías Puntanas. El saldo fueron dos muertos y varios heridos.

Brutal accidente de un colectivo sanjuanino en San Luis.

Según los primeros datos policiales, el camionero se cruzó hacia el carril por el que circulaba el colectivo. Para evitar un choque de frente el conductor del ómnibus dio un volantazo y esquivó al camión, pero al cruzarse a la mano contraria chocó de frente contra un auto y una camioneta.

Tras el siniestro, el chofer del colectivo dio algunos detalles ante las cámaras de FM Radio Lafinur. “Yo venía manejando. Para mí el chofer del camión se durmió. Traté de esquivarlo y la única era maniobrar hacia la izquierda, no había otra”, sostuvo el hombre que se expresó notablemente shockeado por la situación.

El chofer del colectivo (Captura video: Radio Lafinur)

Por su parte, el chofer del camión, perteneciente a la empresa Green S.A, dijo que un pozo le hizo perder el control y por eso se cruzó de carril. “Recién me levantaba, iba a Buenos Aires. Agarré un pozo y perdí el control. Se rompió algo y me crucé para el carril contrario. El colectivo evitó el impacto de frente, pero me tocó al costado del semi y volqué”, explicó el hombre ante la pregunta de la prensa.

El conductor del camión (Captura video: Radio Lafinur)

En dialogo con Canal 13 San Juan, la periodista puntana, Roxana Lucero, señaló que a la hora del accidente había mucha niebla en la ruta, lo que podría haber influido en las maniobras que desencadenaron la tragedia.