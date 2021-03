Abusó a su hijastra mientras su novia iba al supermercado

Un caso aberrante y enfermizo salió a la luz recientemente en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de Quilmes. Lo que sucedió fue que una nena de 8 años fue abusada sexualmente por su padrastro, mientras su mamá estaba de compras.

Todo salió a la luz luego de que la nena le confesara a su progenitora la horrible situación que le tocó vivir. Ante esta situación la mujer rápidamente radicó la denuncia en una dependencia policial.

"La vi rara a mí hija y le pregunté qué le pasaba. Ahí me contó que él le había tocado la cola, que la había tocado debajo de la ropa interior y que le había dicho que fuera al baño", declaró la denunciante.

Por el momento el acusado no fue detenido por las autoridades y aseguró que esto no sucederá ya que tiene muchos contactos. "Dice que tiene muchos contactos con la policía, políticos y con el Poder Judicial y que no lo van detener. Tengo mucho miedo", sentenció.