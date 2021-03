Buscan a su hijo prófugo hace una semana: “Lo quieren cazar como a un animal”

El pasado miércoles 3 de marzo, dos sujetos que estaban detenidos en la Comisaría 32º de Las Casuarinas se fugaron y son intensamente buscados por la policía de San Juan. Se trata de Emerson Adán Salinas (21) y Luis Vargas (21), quienes escaparon por una ventana del baño de la dependencia policial del departamento 25 de Mayo.

A una semana del hecho, la mamá de Emerson, Sandra Aguilar, se encuentra preocupada por lo que pueda ocurrirle a su hijo. “Los están cazando como animales. Están sentenciados a que la Brigada los mate”, comentó a este medio.

La mujer, relató que, a raíz de este hecho, toda la familia está sufriendo “atropellos” por parte de la policía. “Emerson tiene una beba recién nacida. La policía llegó hasta la casa de mi nuera diciéndole: ‘vos prostituta y esa guacha que tenes se va a quedar sin padre y sin madre porque cuando tengamos una orden de allanamiento vos quedas presa por encubrimiento’. Nosotros no sabíamos nada de que se habían fugado de la comisaria en ese momento”, señaló la mujer.

La madre del prófugo aseguró que su hijo y su yerno, escaparon ya no aguantaban y estaban cansados de recibir golpizas por parte de los uniformados.. “En la Comisaría 9º casi me los matan y después en la 32º los siguieron golpeando. Si los calabozos están custodiados, ¿quién les abrió la puerta?”, cuestionó la mujer.

Luis Vargas -prófugo

Por otro lado, aseguró que su hijo no comentó ningún delito, sino que lo querían incriminar por un violento robo a una familia oriunda del departamento 25 Mayo. “Cuando los llevan detenidos, fue porque mi hijo se había encontrado una mochila negra con cosas que no le pertenecían. Yo lo mandé a buscar leña para hornea. Su hija se había quedado sin pañales y su padre le iba a prestar plata. Después llegó con la mochila y le dije que era robado. Él me dijo que no lo iba a devolver porque lo iban a matar a golpes. En el bolso venia una laptop, que se la llevó y se la dejó al padre”, comentó.

“Por ese delito mi hijo es buscado intensamente, hasta es amenazado de muerte. Han dicho que le van a volar la cabeza si los pillan. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Están siendo cazados como animales”, insistió Aguilar.

“Estamos sufriendo la violencia de la Brigada con allanamientos sin orden sin nada. Entran, atropellan, amenazan, insultan y no les importa nada. Mi hijo no mató ni le robo a nadie. Quieren que de prepo ellos se culpen de un asalto que hubo en El Rincón de una familia que ataron”, dijo la mujer.

En este sentido, denunció que la policía le ató las manos a su hijo y su yerno, y les reventaron los dedos con palos para que firmaran por un delito que nunca cometieron.

Sobre el otro prófugo, Luis Vargas, su yerno, Sandra contó que será papá dentro de poco tiempo. “Mia hija de 15 años tiene un embarazo de 5 meses. A ella le hicieron un allanamiento en ese momento y casi lo mataron a golpes acá antes de ser detenido y después en la comisaría, dijo la mujer.

Salinas y Vargas aún siguen prófugos y son intensamente buscados a una semana de haberse fugado de los calabozos de la Comisaría 32º.

Según informaron desde la Policía de San Juan, están imputados por el delito de robo agravado y en banda.