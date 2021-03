Hay video: así detuvieron a L-Gante en San Juan

Un enorme revuelo generó en las redes sociales la detención del músico de cumbia L-Gante en San Juan. Es que la gira del cantante por la provincia no terminó de la mejor manera.

En horas de la noche del lunes, Elián Ángel Valenzuela, terminó en un calabozo de la Comisaría 6° de Rawson por algunas contravenciones, según informaron desde la Policía de San Juan.

Luego de la noticia, apareció un video en el que se puede ver el momento en el que el músico se encuentra demorado por las autoridades policiales en el departamento de Rawson. De acuerdo a los datos brindados por la Policía, el procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones de calles Dr. Ortega y Vicentinas.

En las imágenes se puede ver al cantante junto al grupo de jóvenes con los que se encontraba al momento del hecho. También aparece el auto de alta gama en el que circulaban y que terminó secuestrado en la seccional policial.

L-Gante pasó toda la noche detenido en la Comisaría 6°. Cerca del mediodía del martes se retiró de la provincia hacia Mendoza y lo hizo dejándoles insultos en sus redes a los policías que lo detuvieron.

Ya fuera de la provincia, el joven de 22 años realizó un descargo a través de sus historias en la red de las postales. Aseguró que solo salió a firmar unos autógrafos y luego a dar una vuelta en el auto y luego lo detuvieron.

"Fuimos a dar una vuelta en un BMW y los policías me tenían medio visto. Ocho Patrulleros cortaron el auto, nos bajaron a todos, nos buscaron problemas por cosas que nada que ver. Me querían chantar cualquier causa. Yo no tenía ni para fumar y supuestamente me levantaron porque no tenía barbijo ni DNI encima. Nada que ver", se quejó L-Gante.

Luego aseguró que tiene todo el momento filmado y amenazó con escrachar a los uniformados que lo llevaron detenido a quienes se refirió con frases como: "Son unos giles bárbaros. Estaban contentos porque me tenían a mi como si se hubiesen tiroteado con alguien. Quieren fama nomás. Están regalados, los voy a re escrachar", entre otras.

Durante el fin de semana, el músico se presentó en algunos bares y boliches. Luego, estuvo grabando algunas escenas para sus próximos videos. Todo eso lo fue compartiendo en su cuenta de Instagram, donde también colgó imágenes circulando en un auto por las calles sanjuaninas.

A raíz de su detención en la provincia, el músico fue uno de los Treding Tópic del día en Twitter con el #D-Tenido.