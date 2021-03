Violó una orden perimetral para hostigar a su ex novia a la salida del colegio

En horas de la noche del jueves un joven de 19 años fue detenido en el departamento de Caucete. La aprehensión se dio luego de que este violara una orden perimetral de acercamiento hacia su ex pareja de 17 años.

Según revelaron las fuentes policiales, la victima (17 años) fue increpada por su ex pareja en la calle Fermín Rodríguez cuando estaba volviendo a su vivienda alrededor de las 0 horas tras salir del Colegio Nocturno Santa María ubicado en Caucete. Se trata de su ex novio llamada Matías Mercado (19), quien tenía una orden judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja desde el año pasado.

El joven Mercado le pidió que se detuviera a charlar y como la damnificada no le hizo caso continuo caminando a la par hasta llegar a una remisería, donde la piba de 17 años quiso abordar debido al asedio que estaba recibiendo de su ex pareja. Incluso cuando estaba por subirse a un remis, Mercado no dejó subirla al vehículo, por lo que el remisero decidió irse del lugar sin la pasajera.

A continuación la joven estudiante siguió caminando mientras su ex pareja la empujaba y también insistía en detener la marcha para dialogar con ella. Esta actitud fue vista por una persona que pasaba por el lugar y se adelantó unos metros a contarle lo sucedido a un móvil de la Policía Comunal del departamento.

De esta manera ante el relato de la víctima, los efectivos policiales procedieron a la detención de Mercado. Asimismo la hermana mayor de la víctima llegó al lugar de los hechos para notificar que estaba al cuidado de la piba de 17 años, y acto seguido fueron trasladadas hasta la CAVIG para que se realice la denuncia correspondiente.