Dos baños para 120 personas: así viven los trabajadores rurales de Sarmiento

Después de que se conociera que 120 trabajadores golondrinas eran sometidos a condiciones inhumanas de trabajo en la localidad de ‘La Colonia’, Sarmiento, el móvil de Canal 13 llegó hasta el lugar y mostró cómo viven los cosechadores. Las imágenes tomadas por la cámara de este medio pudieron registrar la desidia y abandono en el que viven estas personas, la mayoría venidas de Jujuy, Salta y Santiago del Estero, aunque también hay bolivianos trabajando para la gente dueña de este lugar. Los hermanos Rodríguez.

En el sitio, donde no abunda la luz, no se trabaja solo ‘descansan’ los cosechadores tras jornadas de 12 horas de trabajo. Uno de los hermanos Rodríguez, jujeño reclutador de los trabajadores golondrinas, manifestó a este medio que no saben cuál es la mujer que realizó la denuncia. ‘Nosotros le explicamos cómo son las fincas, pagamos el pasaje de colectivo, pero después les cobramos, pero algunos no quieren pagar, no los obligamos’, expresó.

‘Nunca les retuvimos el DNI, solo le pedimos que saquen una foto para tener un mayor control’, expresó Rodríguez. ‘No nos tienen que parar el trabajo, esto no puede suceder. Nosotros llegamos de trabajar y nos encontramos con todo el operativo de la Policía’, dijo el reclutador de los trabajadores golondrinas extrañado del operativo.

Rodríguez contó que están buscando otra finca para trabajar, ya que con las que trabajaban ante la denuncia no quisieron seguir trabajando con ellos. Un cosechador de Santiago del Estero, que hace 2 años trabaja en el lugar aseguró que están bien, trabajan, les pagan. Sin embargo, la puerta de su 'habitación' tenía un número poco legible pintado de color rojo, y en su interior, se pudo vislumbrar la desidia en la que vivía el santiagueño parte del grupo de 120 personas hacinadas del lugar.

Cuando el Móvil de Canal 13 ingresó a unos de los boxes enumerados, se pudo ver que las medidas no eran las indicadas para que pueda habitarla una sola persona. La pieza tenía todo desordenado, solamente lugar para una cama y pertenencias desordenadas, ya que el espacio es angosto.

‘En Buenos Aires no hay trabajo, hace dos meses estoy acá y te puedo confirmar que todo esto está bien’, contó uno de los cosechadores sometidos por los reclutadores. Quien ofició luego de ‘Guia turístico’ del lugar.

Rodríguez le contó a Canal 13 que en el lugar si hay baños, e incluso se están construyendo algunos nuevos, como así también nuevos boxes enumerados, ya que según afirmó el reclutador de los cosechadores ‘puede ser que estén un poco apretados’.

La cámara de este medio pudo ingresar y tomar imágenes de los baños. Madera y Durlock los materiales de los dos baños que tienen que compartir las 120 personas. Totalmente sucios, según pudo comprobar este medio.

El trabajador bonaerense y también ‘guía turístico de lugar’, en cierto momento de la nota le preguntó al movilero con tono amenazador ‘¿que más queres saber?’. Luego, al ser consultado por el presunto caso de abuso sexual, afirmó fuertemente ‘lo del abuso sexual es una calumnia’.

Una mujer de Bolivia contó a Canal 13 en recorridas por el comedor del lugar, que ella no trabaja, pero vive en el lugar acompañando a su marido. La boliviana comentó que se vinieron con sus hijos también.