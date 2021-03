Su ex novio prófugo amenazó con matarla y en CAVIG le pidieron que se resguarde

‘Esto tiene que parar, lo tienen que encontrar’, expresó con temor una joven sanjuanina a este medio, al contar el porqué de sus miedos. Es que la situación de Laura Montaño, es bastante delicada. Su ex novio la amenazó de muerte con un arma de fuego y ahora es prófugo de la justicia. Cuando ella realizó la denuncia, desde el Centro de Abordaje y Contención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), le respondieron que al joven lo está buscando la Policía, que el peligro al que está expuesta es grande, y que debe resguardarse en su casa. Sin embargo, en ningún momento le pusieron custodia policial en su domicilio, según lo que ella contó.

Laura contó que su ex pareja tiene pedido de captura y por eso tiene miedo, a la represalia, puesto que en varias oportunidades amenazó con matarla. La última vez, fue la más violenta, según lo que ella misma contó, ya que la amenaza fue acompañada con un arma de fuego. La Policía no logra dar con su paradero, mientras la vida de Laura corre peligro.

La joven aseguró que realizó todas las denuncias pertinentes en el organismo del Estado. Desde CAVIG le pidieron que se mantenga al resguardo en su casa, mientras que la Policía lo busca, pero no le pusieron custodia policial.

'Estoy que me explota la cabeza, mi hijo no quiere ir a la escuela, porque dice que el padre me va a matar’, contó Laura. El joven, identificado como Enzo Cuenca, además de golpearla en varias oportunidades, la amenazó de muerte, y le pegó a su hijo de un año.

Laura aseguró que Cuenca tiene perimetral de 500 metros, sin embargo, eso no le importó y en una oportunidad rompió la medida judicial para abusar de ella. El calvario que denuncia estar viviendo esta joven sanjuanina, la paraliza, pero ya está cansada y pide a la justicia y el Estado que la asista y proteja.