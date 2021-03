El testimonio de una amiga del policía asesinado: “No sabía que tenía pareja”

En horas de la madrugada de este viernes, encontraron muerto a un policía en su vivienda del barrio Sarmiento en Chimbas. Se trata de Oscar Mura de 28 años, quien trabajaba en la Comisaría 17ª. Por el hecho, quedó detenido otro hombre que estaba en el lugar y que sería la pareja de este uniformado.

Mientras el operativo policial continuaba en medio de la tranquilidad del barrio chimbero en horas de la mañana. El móvil de Canal 13 dialogó en el lugar del hecho con una amiga del oficial fallecido. La mujer (quien pidió resguardar su identidad) contó que no sabía si el policía tenía pareja.

“Lo conocía hace 4 años, cuando él estaba terminando su carrera de profesor de educación especial. Le encantaba eso, pero por la necesidad se metió a la Policía. Fue muy sacrificado para él. Viajaba en colectivo desde Ullum para poder estudiar”, comentó.

En el 2019, Mura se recibió como oficial y hace unos 8 meses había entrado a trabajar en la Comisaría 17ª. Desde hace unos 5 meses se había mudado al departamento Chimbas. “Ayer en la tarde me contó que se había podido comprar la cama, un televisor, el lavarropas”, dijo la amiga del joven.

“Yo había quedó en venir a conocer su casa y esta mañana me topé con la noticia de lo que le había pasado. No sabía que estaba en pareja. No era tema de conversación. Siempre hablábamos de él, de su trabajo. Me sorprende que él tenga pareja. Tenía muchos horarios de trabajo. No sabía si estaba saliendo con alguien”, afirmó la mujer.

Por estas horas, la Policía se encuentra investigando el hecho. Fuentes judiciales, comentaron que habría testigos e indicios que apuntan que se trató de un homicidio.