El motociclista fallecido tras chocar con la policía era papá de 9 hijos

Carlos Ernesto Escudero tenía 48 años y era papá de 9 hijos. Por la mañana del lunes, falleció tras un choque con una camioneta perteneciente a la Policía de San Juan en Rivadavia.

El hombre vivía en la Villa Observatorio de Chimbas y se dirigía a trabajar en el departamento Pocito cuando encontró la muerte por el siniestro vial. El hecho ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana en calle Rastreador Calivar antes de Comandante Cabot.

La camioneta era conducida por el sargento Darío Romero, de la Brigada de Investigaciones Sur, quien se encontraba en funciones, según informó el fiscal iván Grassi a Canal 13.

Mientras la policía intenta determinar la mecánica del accidente, el funcionario policial quedó detenido, acusado de homicidio culposo.

Por la tarde del lunes, familiares del fallecido llegaron hasta la Comisaría 13º, donde llevan el caso, para reclamar explicaciones. "¿Por qué no me dijeron que a mi papá lo mataron unas canas? ¿Por qué no me quieren decir la verdad? Ahora voy a entrar y quiero ver a esos que lo chocaron, hijos de p...", dijo a los gritos en la dependencia uno de los hijos de la víctima, según publicó este martes Diario De Cuyo.

El joven comentó que se enteraron por el diario que el accidente de su padre había sido contra una camioneta conducida por policías. “Lo que han querido tapar. Esos giles hijos de p... lo han matado como a un perro y se quieren lavar las manos entre ellos", dijo el joven al diario sanjuanino.

Por estas horas, la Policía busca establecer qué fue lo que sucedió. Al momento del accidente, “Carloncho” Escudero (como le decían sus allegados), llevaba el casco puesto, pero no resistió el fuerte impacto.

De acuerdo a las primeras pericias de Criminalística, la calzada mojada por la lluvia habría sido determinante. Otro de los factores que analizan es establecer cuál de los conductores se cruzó de carril.