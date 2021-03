Video revelador del presunto asesino del policía de Chimbas: 'saquenme de acá'

En las últimas horas se pudieron conocer impactantes imágenes del momento en que David Espejo fue detenido por el presunto asesinato al Oficial Oscar Mura en el departamento de Chimbas. Durante el video se pueden escuchar declaraciones reveladoras por parte del principal sospechoso: ‘saquenme de acá, me ha estado haciendo un montón de cosas. Me ha obligado para que vaya a la adicional con el’, afirmó.

De acuerdo a las imágenes que compartió Diario Huarpe, el video fue grabado en la puerta de la vivienda donde fue asesinado en el barrio Sarmiento el oficial Oscar Armando Mura (28). En el mismo se están llevando aprehendido en un patrullero a Diego Roberto Espejo (28), quien sería la pareja y principal sospechoso de haber cometido el crimen.

De hecho, Espejo fue aprehendido en la misma escena del crimen. En las imágenes que se pueden apreciar, se lo nota conmocionado por el crimen, ya que empieza a golpearse contra la ventana del patrullero sumido en una crisis nerviosa.

Durante el video se escucha a quienes serían sus familiares, quienes tratan de consolarlo para que se calme. Sin embargo el joven llora desconsoladamente y expresa algunas palabras que pueden ser reveladoras.

“Saquenme de acá, me ha estado haciendo un montón de cosas. Me ha obligado para que vaya a la adicional con él”, dijo Espejo mientras lloraba. En tanto la persona que grababa el video le decía “No Diego. Tranquilízate loco, mirá el papi. ¿Para qué haces eso?”. Cabe destacar que el crimen de Mura ocurrió en la madrugada del viernes en una casa que alquilaban en el barrio Sarmiento, Chimbas.