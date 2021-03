Denunció que una mujer golpeó violentamente a un hombre en Rawson

Romina Castro es una usuaria de las redes sociales que denunció sobre un hecho que le tocó ser testigo. Según su posteo ella vio el momento en que una mujer golpeaba de manera salvaje a un muchacho.

En su texto mencionó "una mujer bastante loca golpeaba con todas sus fuerzas a un chico que trabaja al parecer como delivery de un local de empanadas acá en Rawson". Sobre esto manifestó que el hombre en ningún momento se defendió y solo se limitó a . poner su codo para que ella dejará de tratar de rasguñar su cara.

Del mismo modo añadió que la mujer intentaba ahorcarlo, además "le pegaba piñas a su casco enfurecida". Luego remarcó que "los compañeros del local miraban hacia afuera sin hacer NADA".

También dijo que había una señora que tampoco hizo nada. Por ello es que esta joven tomo la iniciativa de llamar a la policía quienes llegaron de inmediato. Los efectivos al ver a la mujer violentando al hombre, rápidamente los separaron.

Finalmente la usuaria de Fcaebook que denunció el hecho agregó "Que una mujer golpee a un hombre es igual de grave que si fuera al revés. Que una mujer le pegue a un hombre no es gracioso. La violencia no es graciosa, violencia es violencia no importa el género".