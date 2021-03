El joven que sufrió el ataque de los norteños hizo su descargo

La hermana de Mauro Rojas fue quien dio a conocer en primer momento lo que sucedió en su primer relató detalló que un grupo de hombre que no eran de la zona le robaron e intentaron acuchillar a el joven y sus compañeros de trabajo.

Por tal razón es que Mauro salió a generar su descargo en la plataforma Facebook, donde agradeció a la gente por consultarle como esta. Al mismo tiempo añadió que le duele mucho que pase el tiempo y su zona sarmientina.

En su posteo acusó que el departamento esta en ruina por mala gestiones. Por ello es que agregó "como es posible que venga gente de otro lugar a hacer lo que se les cante la gana". Sucede que tanto a él como a su amigo los agredieron con machetes y cuchillos con claras intensiones de hacerle daño fatal.

Según lo que recordó, 6 hombres eran los que los agredieron y robaron. Luego aclaró que la policía no ayudó por falta de recursos, pero lo que se enteró es que son de Salta y uno de ellos tiene antecedentes de homicidio.

"Trabajo y vivo de mi negocio sin hacerle daño ni mucho menos molestar a nadie, me da bronca y hasta ganas de llorar porque muchos saben que empecé desde muy abajo y me sacrifique para tener lo poco que tengo", manifestó en sus redes sociales. Luego detalló: "tengo 21 años y ya no me quedan ganas de seguir con mi emprendimiento, te cortan las piernas y las ganas de querer salir adelante".