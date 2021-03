La madre de M dijo que llegó a consumir 50 dosis

Estela Diaz es la madre de M, quien fue el caso resonante de los últimos días. Esto se debe a que fue secuestrada en Villa Lugano por Carlos Savanz (39). La mujer sin titubeos habló sobre su vínculo con la pasta base.

En sus primeras declaraciones sobre el tema, la mujer reconoció que lleva 25 años con ese tipo de ingesta. Luego manifestó que llegó a tomar 50 “bolsitas” por día. En la actualidad consume “una sola” diariamente y “nada más”. A su vez asumió a que es una forma para ayudarla a “limpiar y lavar” su casa.

En una entrevista aseguró: “Para mí es un pasatiempo, me pega distinto. No voy a la pasta base para volverme loca, voy al contenido para estar bien". Posteriormente mencionó que el consumo “nunca” se le descontroló. “Siempre me pude sostener”, agregó.

Al ser consultada sobre el motivo por el que no abandona completamente la sustancia, la mujer reconoció que “es muy difícil”, que siente “calor” si no consume, y que se trata de un comportamiento, “no se puede de un día para el otro”.