La defensa de la tía pidió analizar la "madurez sexual" de la adolescente

Leonardo Villalba, abogado defensor de la mujer acusada por prostituir a su sobrina de 14 años, sostuvo que el caso de abuso tiene que ser analizado porque “hay delitos y hay delitos”. La señora, que es una reconocida influencer sanjuanina, está denunciada por haber entregado a la adolescente a los abusadores por dinero.

"Hay delitos y delitos. Hay que ver si la madurez sexual tiene que ver con la edad o es algo de cada persona en particular. También hay que ver si ya se había iniciado sexualmente o, en caso de haber mantenido relaciones con estas personas, si el inicio se dio con estas personas", manifestó a Radio Sarmiento.

Respecto a la situación de la tía de la adolescente, informó que es una “paciente psiquiátrica” que desde hace tres días no recibe su medicación. "Está en estado de shock, no habla, cuando la vi hacía dos días que no dormía", comentó el letrado. Además, aseguró que solicitará la internación o la prisión domiciliaria para su defendida.

A su vez, señaló que con su clienta no hablaron mucho “del hecho en sí”. “Creo que va a ser importante escuchar a la menor para ver qué tiene para aportar. Con la hermana la relación no era del todo buena, con su sobrina sí, como tía y sobrina. Mi defendida tenía un local de ropa y esta chica iba y compraba", indicó Villalba.

"Ellos han concurrido al local y la sobrina estaba ahí. Eso es una cosa, otra es que hayan tenido una relación. Y de ser así, no me consta que mi defendida haya facilitado una relación", señaló el abogado.

Por otro lado, informó que la mujer es amiga del exfutbolista y exfuncionario público y actual dirigente social, Roberto "Fido" Galván, acusado de abuso sexual a la adolescente. En tanto, señaló que con el otro imputado, el empresario Carlos Cassab, tenía “algo más”.