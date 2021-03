Desfiguraron a un hombre entre 15 pibes que salían de una clandestina

Un hecho cargado de violencia se produjo recientemente en la provincia de Córdoba, más precisamente en la localidad de General Cabrera. Lo que sucedió fue que unos 15 jóvenes que salían de una fiesta clandestina atacaron a un adulto mayor. A base de golpes le desfiguraron el rostro a esta persona.

El episodio se produjo en horas de la madrugada del domingo 28 de marzo, sobre una calle paralela a la Circunvalación de la localidad cordobesa de General Cabrera. En este predio se estaba realizando dos festejos. Uno de ellos entre pocas personas, para festejar los 16 años de una joven.

Cerca de allí unas 300 personas estaban participando de una fiesta clandestina repleta de bebidas alcohólicas. Cuando los asistentes a ambos eventos quisieron regresar a sus hogares, se generó una caravana inmensa de vehículos. Todos avanzaban lentamente por lo que se generó un clima hostil entre todos los presentes.

Todo empeoró cuando parte de los fiesteros comenzaron a abordar distintos autos y camionetas para robarse pertenencias. Sergio Giorgetti, un hombre de 62 años, corrió la misma suerte y una chica se subió a su rodado para robarle objetos de valor. En ese momento la hija de Giorgetti le pidió la intrusa que se bajara.

En ese momento la ladrona golpeó en el rostro a la chica, por lo que su padre descendió del vehículo para tratar de calmar la situación. En ese momento la joven que golpeó a su hija le dijo a los otros fiesteros que este hombre la había golpeado. "Ella tenía una botella en la mano. Me bajé del auto por la agresión que recibe mi hija y traté de disuadir. Tengo 62 años, estoy lejos de ponerme a pelear con chicos", expresó el afectado.

Ante esta expresión de la agresora un grupo de 15 personas se acercó al auto de Giorgetti para golpearlo. En ese momento le destruyeron el parabrisas y una ventanilla. Frente a esta situación el hombre arrancó y se fue del lugar, pero lamentablemente se metió a un callejón sin salida. Debido a esto tuvo que descender del automóvil y ahí fue cuando sus perseguidores lo atraparon.

Estas personas le reventaron una botella en la cabeza y le propinaron golpes en diferentes partes de su cuerpo. En ese momento el DJ de la fiesta clandestina apareció y lo rescató, sacándolo del medio de la golpiza. "Tuve suerte, si no creo que me mataban. Me metí al salón y rompieron una persiana para entrar", relató.

Finalmente el afectado necesitó ser trasladado a un hospital, donde confirmaron que sufrió una fisura en el hueso orbital del pómulo. "Hace que tenga un edema permanente. Se va a curar solo. No tengo compromiso visual porque se fue deshinchando", reveló. Por el momento sólo hay cinco detenidos de entre 16 y 21 años de edad.