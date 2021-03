Tremenda locura: Una mujer le mató la pareja a su ex novia

Una joven no loleró ver en pareja a su ex novia y lo mató.. Foto: Imagen Ilustrativa

Un joven de 22 años fue asesinado ayer de una puñalada en el pecho, en Campana, Buenos Aires y por el crimen fue detenida una chica de 19 años que había estado de novia con la actual pareja de la víctima. Melanie Díaz, de 19 años, quedó imputada por el delito de "femicidio vinculado", que contempla una condena a perpetua.

La Policía encontró el cuerpo de Emiliano Benítez de 22 años, apuñalado en el tórax. En base al relato de testigos y vecinos, Benítez fue atacado por Melanie Díaz, quien había mantenido una relación de pareja con la actual novia del joven, llamada Ayelén. La acusada ya había amenazado varias veces con matar a su ex mujer y a Benítez si los encontraba juntos. Melanie había sido novia de Ayelén y, luego de la ruptura, hubo varias situaciones de violencia.

Díaz se acercó a la casa en la que estaba la pareja mirando televisión y comenzó a golpear la puerta. Como no obtuvo respuesta, empezó a patearla. "Hace un mes habían cambiado la puerta porque ya la había roto a patadas", añadió un vocero del caso. Tras ingresar por la fuerza, la acusada le preguntó a al joven qué hacía ahí y, casi inmediatamente, le dio una puñalada en el pecho, a la altura del corazón, con un cuchillo que había llevado.

La víctima salió corriendo a la calle y su novia se escondió en la habitación en la que dormía su hijo de cinco años. La agresora quiso entrar por la fuerza para atacarla, pero en ese momento llegó al lugar la hermana de Ayelén, alertada por los gritos. Díaz escapó. "La imputada se quedó a una cuadra de distancia y le seguía gritando que la iba a matar, lo mismo que le decía por mensajes, relató una fuente con acceso al expediente.

En uno de esos mensajes, la acusada le habría dicho a su ex novia que el asesinato de Benítez "era lo que había que hacer". Poco después fue detenida en la esquina de su casa. Según el testimonio de su hermana, Ayelén no le había contado a su novio sobre su relación anterior con la acusada porque hacía poco tiempo que salían y no quería "asustarlo" con todo lo que había pasado con ella.

"Vivían en otro barrio y no se conocían, alguien le dijo que estaba saliendo con la víctima y ella fue a matarlos, una locura", añadió el vocero. La fiscal Brizuela indagará hoy a Díaz y dispuso una serie de pericias para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. "Se le extrajo sangre pero a simple vista parecía normal y con el recorrido que hizo, tomado por las cámaras de seguridad, yéndose del lugar tuvo una determinación y una frialdad que fue decidida a hacer eso", concluyó el jefe encargado de la investigación.

Fuente: Télam