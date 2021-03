Madrugada de terror en el Rawson: "Estuve 5 horas, vomité, me hice pis y no me atendieron"

Este martes, estallaron las quejas por la atención en la guardia del hospital Rawson. Varios televidentes del programa Banda Ancha enviaron mensajes, quejas y malas experiencias que atravesaron en el principal centro de salud de la provincia de San Juan.

Todo comenzó con una televidente que compartió un duro testimonio de lo que tuvo que atravesar en horas de la madrugada.

“Quisiera contar mi experiencia y la de mucha gente. A la madrugada tuve que recurrir al hospital Rawson. Es de terror como atienden a la gente. Las enfermeras faltan el respeto, los médicos toman mate y ríen con las enfermeras como si fuera un parque. Yo ingresé con un fuerte dolor en el pecho. Estuve 5 horas tirada en el piso, vomité, me hice pis encima, mi esposo gritaba, suplicaba que me atendieran y no me atendieron. Otro chico lloraba de dolor de estómago, estaba desde las 8 de la tarde, eran las 4 de la madrugada y no lo atendían. Otra chica descompuesta con una fractura en el brazo. Mi marido abrió algunas puertas y para su sorpresa encontró a algunos médicos y enfermeras tomando mate, riendo y enojados ante el llamado desesperante de la gente. A los guardias les encargaron que digan que están en el quirófano ocupados. Es una vergüenza como nos atienden. Vamos por una dolencia. Creo que no merecemos esto los sanjuaninos. Gobernador, usted dice estar orgulloso de construir el hospital para los sanjuaninos. Pero las paredes y el cemento no hacen la diferencia, lo que si lo hace es la calidad humana, la gente que trabaja. Le pido que mire a su pueblo. Esta mala experiencia mía es la de muchos sanjuaninos”, escribió Susana, una televidente de Canal 13.

El mensaje conmovió a muchos televidentes que también hicieron llegar sus experiencias. “Siempre fueron unos hdp los médicos y enfermeros del hospital. Más los de la guardia”, comentó otro.

“El Rawson es un desastre. Los médicos se escapan y atienden mal”. “Hablando de sanidad pública, el hospital Rawson y otros centros como la rotonda son imposibles”, señalaron más espectadores.

Otra televidente también comentó su experiencia a través de la línea de Whatsapp. “Con respecto a la atención de la guardia en el hospital Rawson, es así. Cero ética y empatía. Tuve dos malas experiencias. En la última tuve que retirar a mi hija accidentada, previa declaración con el policía que no nos dejaba salir. La lleve a una clínica privada. Esto es de años. Si el director no los atiende por algo será, el que calla otorga o será que no tiene cara para enfrentar todos los reclamos. Vergonzosa su actitud”, comentó.

Ante esta situación, Canal 13 intentó comunicarse con autoridades del hospital y Salud Pública para conocer una respuesta oficial. Sin embargo, el director Jorge Girón no atendió el teléfono.

Desde el área de prensa del hospital Rawson, respondieron que cuanto encuentren alguna autoridad competente en el tema iban a brindar una respuesta.

Además, explicaron que el servicio de urgencia atiende en función a un sistema de Triage, que determina las prioridades de atención. Es decir que la atención no es por orden de llegada.