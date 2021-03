Pintadas en CAVIG y la Catedral: ¿qué pasará con las responsables?

Durante la marcha del 8M por la tarde del lunes hubo algunos incidentes, concretamente, las manifestantes arrojaron pintura contra los edificios de CAVIG y la Iglesia Catedral. Por la mañana de este martes, la Policía de San Juan realizó una conferencia de prensa e informó que fue identificada la agrupación a la que pertenecen las personas que cometieron estos hechos.

Sin embargo, no pudieron individualizar a cada una de las personas que arrojaron las pinturas porque llevaban sus rostros tapados.

Manifestantes arrojaron pintura contra la Catedral el 8M

Por estos hechos, explicaron que las jefas del operativo decidieron no detener a ninguna de las mujeres para evitar enfrentamientos entre uniformados y manifestantes. Ahora, analizan las medidas a tomar con los o las responsables de arrojar la pintura contra los edificios.

No obstante, la titular del CAVIG, Claudia Salica, adelantó a Canal 13 que no realizarán una denuncia por estos actos. De hecho, por la mañana de este martes, desde la institución ordenaron repintar la fachada. Desde la Iglesia Catedral aun no han manifestado si realizarán alguna exposición.

La Policía comunicó hubo 12 manifestaciones durante todo el día: 8 en horas de la mañana y 4 en horas de la tarde en las que no hubo mayores inconvenientes.