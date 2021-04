Violador sanjuanino fue capturado tras casi 10 años de estar prófugo

En el mes de Junio del 2003 una joven de 17 años fue violada y asesinada por al menos 3 hombres en la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento. Su muerte conmocionó al pueblo debido a los detalles que posteriormente se conocieron.

Por el brutal y terrorífico crimen de Antonia de los Ángeles Brizuela quien fue viola, asesinada y posteriormente arrojada a un canal, culparon a Roberto Fabio Menéndez, Jesús Antonio Mereles, Carlos Alberto Arredondo y otro muchacho, al que señalaron como Carlos Andrés Baigorria. Uno de ellos, concretamente Arredondo fue quien ayudo a conocer más sobre el hecho. De esta manera se conoció que los asesinos eran Mereles y Menendez.

El hecho tuvo en vilo a todo Sarmiento durante varios años ya que en noviembre de 2012, Roberto Menéndez y Jesús Mereles fueron llevados a juicio en la Sala III de la Cámara Penal y Correccional. Allí ellos recibieron la condena de cadena perpetua por violación y asesinato.

En ese momento Menendez fue llevado a la cárcel, no así el segundo que siguió en libertad. Es que hasta que no quedara firme la sentencia, no podía ser detenido porque violaba sus garantías. Esto fue lo que dio pie a la fuga de Mereles, de quien no se conocía nada desde el día siguiente a la condena.

El rastro de este último se había borrado hasta hace dos meses que los investigadores de Rio Negro conocieron sobre un sanjuanino de apellido Mereles. Por lo que iniciaron un arduo trabajo para conocer si era el prófugo o no. Fue así como descubrieron que actual trabajador minero de Catriel era también un femicida buscado en su provincia natal.

De este modo, los policías del Cuerpo de Investigación Judicial de Cipolletti comunicaron a la Policía de San Juan y al juez Maximiliano Blejman, que ahora preside la Sala II de la Cámara Penal y Correccional, sobre la detención de Mereles. Este mediagüino será trasladado y llegaría a la provincia entre hoy y mañana para cumplir de manera efectiva la condena que recae sobre él.