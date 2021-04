Impresionante: un auto quedó atascado en una zanja tras una obra de OSSE

Una mañana accidentada se vivió este martes 21 de abril en el departamento Capital. Esto se debe a que un auto fue succionado por el asfalto cuando circulaba por el frente de la feria municipal. Esto sucedió ya que no se compactó bien una zanja que quedó en el lugar luego de que una obra sanitaria.

El afectado fue Cesar Vildozo quien se desplazaba normalmente en su automóvil modelo Peugeot hasta que a las 6:10 sufrió el siniestro. En ese momento estaba todo oscuro y no había ningún tipo de señalización que indicara que la calle tenía roturas. De esta manera el pavimento cedió y el frente del auto quedó incrustado en el suelo.

"Esta mañana vine a las 6:10 y lamentablemente esto estaba todo inundado, sin ningún tipo de señal que a uno le indique que están trabajando o que hay algún tipo de falla en el pavimento. Venía pasando y me clavé en el zanjón este. Se presentó gente del municipio, no lo pudieron sacar, se fueron, vino otra gente del municipio acá y siguen trabajando", expresó.}

El afectado reveló que desde personal municipal llegó al lugar para hablar con él y le aseguró que se harán cargo de cualquier falla que sufra su vehículo. Vildozo trabaja en la administración pública, en el hospital de Albardón, y necesita del rodado para llegar a su lugar de trabajo a las 7:00 como todos los días. Finalmente minutos antes de las 10:00 el auto fue retirado del lugar.

"OSSE vino para decirme que hace 10 días hicieron un trabajo y que del municipio tenían que compactarlo. Evidentemente muy compactado no quedó. Yo a las 7:00 tenía que trabajar y estoy acá. Gracias a Dios no me lesioné. Fue a las 6:00 cuando todo esto está oscuro. Intentamos sacarlo con la gente de la feria que me quiso dar una mano pero con tres camionetas no lo pudimos sacar", sentenció.