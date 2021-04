Previenen un cuento del tío vinculado a una cadena de supermercados

Durante la jornada del martes una nueva modalidad de estafa fue descubierta en la provincia. Se trata de una estafa vinculada a premios en efectivo y órdenes de compras por el supuesto aniversario de una cadena de supermercados que opera en San Juan.

Según publicó Diario de Cuyo, esta nueva versión del cuento del tío fue relatada por Carlos Domínguez (31), que minutos después de las 15 horas del martes salió de un supermercado VEA ubicado en Rivadavia rumbo a su casa.

“A los cinco minutos de haber comprado me llega un mensaje por WhatsApp con un video promocional e indicándome que había ganado un premio de 30 mil pesos en efectivo y una orden de compra por otros 20 mil en el marco de los 50 años del supermercado”, explicó Domínguez.

Luego continuó su relato: “Me pedían que mandara una foto del ticket de lo que acababa de comprar para 'blanquearme' el premio. Al principio pensé que se trataba de algo real porque recién compraba ahí. Luego me empezaron a pedir datos personales, número de cuentas bancarias, si tenía cuentas en otros bancos y ya me di cuenta que se trataba de una estafa, al igual que lo han hecho en otras provincias con el supermercado COTO”.

Asimismo el hombre, que respondió a los mensajes del número con característica de Buenos Aires empezó a recibir llamadas constantes y decidió comunicarse directamente con el supermercado. “Llamé al 0800 del VEA e inmediatamente me indicaron que no tenían ninguno de esos premios ni concursos en vigencia y que evidentemente se trataba de una posible estafa. También me recomendaron que evitara dar cualquier tipo de información personal”, aseguró Carlos.

Finalmente Domínguez dijo que al principio resulta todo muy real y cuesta creer que se trata de un delito: “Nunca gané nada, salgo de comprar y me llega un mensaje de ese lugar, no sé si tendrán acceso a un banco de datos o fue azar, pero cualquier otra persona puede caer fácilmente y brindar datos que pueden blanquearle las cuentas bancarias”.