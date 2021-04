Dramático relato: ladrones engañaron a su hijo y le robaron $50.000

Dos hermanitos vivieron un momento de terror el miércoles en Pocito. Un ladrón se hizo pasar por vendedor ambulante, entró a su domicilio en la Villa Aberastain, y se llevó una importante suma de dinero.

Mariana Arroyo, mamá de los pequeños, relató cómo ocurrió el hecho. “Salí a comprar al mediodía. Siempre le repito a mis hijos que si salgo cierren con llave. Les avisé que iba a hacer las compras, pero me olvidé de decirles a mis hijos. Mi hijo no cerró con llave, estaba jugando con el celular. Habrá sido 20 minutos que no estuve. En eso pasó un vendedor ambulante y entró a la casa”, contó.

La mujer dijo que el sujeto engañó al pequeño de 10 años y le dijo que su mamá le había encargado bolsas de residuos. El chico había atendido al hombre por la ventana de su dormitorio. El falso vendedor, le entregó las bolsas al nene y cuando este fue a buscar el dinero para pagarle, aprovechó para entrar al domicilio.

“Cuando mi hijo se dio cuenta que no venía a venderle bolsas de residuos se encerró en el dormitorio y trabó la puerta con su cuerpo. En el dormitorio también estaba mi otro hijo de 8 años”, indicó la mamá.

“Este tipo entró, aprovechando que estaba la puerta sin llave. No sé me vio salir, no sé si fue casualidad. Pese a que el nene se encerró en el dormitorio, el hombre pateó la puerta y entró”, dijo.

El sujeto, le quitó al niño el dinero que tenía en sus manos (unos $500), y también se llevó ahorros en dólares que tenía la mujer para comprar un portón. Según estimó la damnificada, el delincuente se llevó el equivalente a $50.000 en moneda argentina.

Tras hacerse con el botín, el ladrón huyó y el chico salió a perseguirlo y a pedir ayuda. Sin embargo, el delincuente se subió a una moto que lo esperaba cerca del domicilio y huyeron a toda velocidad.

“El dinero lo estaba ahorrando para comprar un portón porque justamente veía que estaba muy insegura la zona” dijo Arroyo. La mujer, comentó que últimamente había notado que pasaban muchos vendedores ambulantes por el vecindario, lo cual le había despertado sospechas.