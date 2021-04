Impactó contra un surtidor de combustible en Jáchal

Durante la madruga de este sábado, un Volkswage T-Cross impactó de lleno contra un surtidor de combustible, en la Estación de Servicio 150, ubicada en el departamento de Jáchal. Según precisaron fuentes policiales, el conductor del vehículo se dio a la fuga en aparente estado de ebriedad.

Tras dejar la máquina destrozada, el sujeto del auto decidió no hacerse cargo de los hechos y emprendió su camino. Por fortuna el surtidor no se prendió fuego y no hubo mayores daños en el lugar. Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría 21 hallaron al sospechoso, oriundo de Mendoza, y quedó detenido en la dependencia policial.

El conductor quedó a disposición de la Segunda Circunscripción Judicial y en el lugar intervino el equipo de División Criminalística Zona Norte, a cargo de Alejandro Pérez. El vehículo fue secuestrado para realizar los peritajes de rigor.

Fuente Actualidad Jachallera