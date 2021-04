Video: así detuvieron a un hombre por encadenarse en Plaza 25

Este lunes, Domingo Huerto volvió a pedir a través de una huelga en Plaza 25 de Mayo que el Estado le brinde ayuda a través de un trabajo o una pensión. Sin embargo, el hombre de 64 años terminó otra vez detenido, acusado de realizar actos turbatorios, desorden y ofensas a la moral pública por encadenarse junto a un mástil.

Huerto ya había terminado preso el pasado jueves por llevar a cabo una manifestación similar en un mástil de avenida Libertador y Las Heras, frente a la Legislatura. El hecho se dio justo cuando el gobernador Uñac daba su mensaje anual en la Cámara de Diputados. En esa ocasión, la habían prometido una reunión en Casa de Gobierno.

Pero tras sacarse las cadenas, el hombre fue trasladado a un calabozo de la Central de Policía, donde permaneció demorado algunas horas. Este lunes, Huerto volvió a insistir con su pedido en la plaza principal del microcentro sanjuanino. Cuando fue detenido, ciudadanos filmaron el accionar policial considerándolo 'vergonzoso'.

ASÍ DETUVIERON A UN HOMBRE POR ENCADENARSE EN PLAZA 25 DE MAYO



Domingo Huerto pide que el Estado le de una pensión o trabajo.

La Policía lo consideró una ofensa a la moral pública

La gente repudió su detención



A Huerto se le labró un expediente contravencional por infracción a los artículos 113 y 117 de la Ley 941-r de San Juan, quedando a disposición del 3er Juzgado de Faltas. El hombre tenía carteles que decían 'o me mata el virus o el hambre', 'los políticos me robaron mi dignidad' y 'no tengo trabajo ni pensión y estoy enfermo'.