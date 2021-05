Persecución en Santa Lucía: no tenían los papeles de la moto y quisieron huir

Dos jóvenes fueron detenidos en el interior del departamento Santa Lucía durante el pasado jueves 13 de mayo. Los sanjuaninos no tenían los papeles que demostraran que era los propietarios de la moto en la que circulaban. A raíz de ello, al ver un grupo de policías quisieron escaparse rápidamente.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan todo comenzó en la intersección de calle San Lorenz y Avenida Circunvalación. En este lugar algunos uniformados se encontraban realizando recorridas de rutina. En ese momento dos personas sobre una motocicleta pasaron del lugar y al verlos aceleraron para huir rápidamente.

Ante esta situación los efectivos comenzaron a seguirlos y se armó una persecución de película. La misma terminó en la esquina de Mendoza y Pasteur. En este lugar se confirmó que los dos motoristas no contaban con la documentación necesaria para circular en ese rodado en cuestión.

Al notificarles de que el vehículo iba a quedar radiado por no contar con los papeles correspondientes los detenidos se enfurecieron. Estas personas fueron identificadas como Emmanuel Suárez de 20 años y Franco Balmaceda de 25 años, quienes empezaron a amenazar a los uniformados. Finalmente no sólo les quitaron la moto si no que quedaron vinculados a una causa por el delito de Amenazas.