‘Me abrieron la cabeza’: el desgarrador relato de una joven robada

Una joven se convirtió en una víctima más de la inseguridad y decidió hacer público su madrugada de horror. Además, escracho al supuesto delincuente que la atacó con un fuerte golpe en la cabeza, y le robó una mochila cuando se iba a trabajar. ‘me abrieron la cabeza’, expresó en una mezcla de indignación y miedo a través de su cuenta de Facebook.

La damnificada es Micaela Berón, quien según contó en la red social, se dirigía a su trabajo cuando alrededor de las 5:30 horas de la madrugada fue sorprendida por un joven que le dio un fuerte golpe en la cabeza y le arrebató una mochila negra, en la que llevaba un vaso térmico con café, llaves, una billetera, sus documentos, tarjetas de crédito a su nombre y al de un familiar. ‘Y lo más importante, el DNI de mi marido, Matías Nahuel Fernández, quien falleció hace unos meses’, escribió con bronca la agredida quien pidió que compartan su publicación.

En la imagen de la publicación, se puede ver a Micaela con una gran venda blanca en la cabeza, un pañuelo todavía ensangrentado, el rostro (casi cubierto por un barbijo negro) con heridas del ataque y una mirada atemorizada. La víctima de robo contó que todo ocurrió en calle Salta entre Sarmiento y Urquiza, en Escobar, Buenos Aires.

Pero la joven fue por más y escrachó al supuesto delincuente que le hizo vivir una madrugada de pesadilla. ‘Esta es la lacra que me rompió la cabeza y me robó la mochila. Me iba a trabajar hijo de puta mal nacido’, se despachó contra el supuesto ladrón, de cual compartió una foto para hacer conocer su rostro.

Para finalizar su descargo, con furia, Micaela contó que la madre del supuesto delincuente no le quiso devolver sus bienes. La muchacha denunció que la mujer encubre a su hijo. ‘La hija de puta de la madre que lo cubre y no me quiso devolver mis cosas’, sentenció.