Motociclista que chocó contra un auto desmintió a la Policía

El viernes pasado el mediodía se produjo un accidente en inmediaciones de Acceso Este y Gorriti, en Santa Lucía. Fueron dos jóvenes los protagonistas del choque, uno de 22 años a bordo de un Fiat Uno y otro de 25 que circulaba en una moto Benelli 150cc. Justamente, este último, es Nicolás Rizzetto, quien contó a Diario 13 su versión de cómo se dio el impacto y el después.

El motociclista relató a este medio que circulaba por Acceso Este, y llegando al cruce de calle en Gorriti, se le atravesó el auto color blanco, que cruzaba de derecha a izquierda. El conductor del rodado frenó de golpe en el medio de la calle, lo que provocó que la moto impactara con este.

Rizzetto detalló que junto a la moto volaron sobre el vehículo por 20 metros hasta casi terminar en el guardarraíl. Este fuerte choque provocó que se quebrara sus 2 pies, además de sufrir otros politraumatismos. ‘El conductor del auto no se llevó la peor parte porque no tenía fractura de pelvis y traumatismo de cráneo. La verdad es que no le pasó nada, él iba dentro de un auto y yo en la moto, la puerta del lado del conductor no tenía ningún daño y el parabrisas nunca se desgranó’, expresó.

El motociclista accidentado aseguró a este medio, que contrariamente a lo informado por la Policía, al conductor del auto identificado como Antonio Valverde de 22 años, no fue llevado al Hospital Rawson en el lugar del choque. ‘Cuando estaba tirado en el piso, el conductor del auto se acercó a pedirme perdón en cuclillas con su hijita al lado, después se lo llevó la Policía para hacer los análisis de alcoholemia' manifestó.

Por su parte, la Policía en el parte oficial del siniestro, que entregó ese mismo viernes, señaló que Valverdi fue trasladado al Rawson por sufrir quebradura de tobillo izquierdo, traumatismo de pelvis y politraumatismos. Además, aseguraron que fue asistido y dejado en observación.