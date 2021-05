Madrugada agitada: clausuraron 4 bares y desbarataron un cumple de 15

Fue una madrugada agitada la del domingo, y un sábado a la noche movido en San Juan. La Policía de la provincia clausuró cuatro bares y un cumpleaños de 15 por incumplimiento del protocolo Covid 19. ¿Los motivos?, fueron varias las faltas en estos lugares, exceso de gente, falta de alcohol en gel, incumplimiento en la toma de temperatura, documentación vencida.

Una de las más importantes clausuras las sufrió el bar-restaurant COCO Bongo. El local, ubicado en Capital, fue inhabilitado a las 23:50 horas, porque no se respetaban distancias sociales entre mesas y por no tener seguridad, ni externa, ni interna. Además de esto, en el escenario no había matafuegos. Más temprano, a las 22:30 horas, la panchería Australia Comidas, ubicada también en Capital, estaba incumpliendo con la toma de temperatura y no había alcohol en gel al ingreso. Además, la Policía constató la falta de documentación del registro para vender bebidas alcohólicas, por lo que fue clausurado.

Otro de los bares capitalinos, de la zona de Libertador, fue clausurado alrededor de las 23 horas. Se trata de Breaking Beer, en donde no se estaba tomando la temperatura al ingreso, clientes circulando en su interior sin barbijos, no había respeto del distanciamiento social entre mesas y el local no tenía actualizado la planilla de control de sanitarios. A esta clausura, hay que agregarle que los efectivos policiales que actuaron en el local, afirmaron que seis personas estaban realizando disturbios en el lugar, por lo que los detuvieron y les hicieron pasar la noche en los calabozos de la Comisaria Cuarta.

No todo sucedió en Capital, ya que en Albardón, el Bufet Latinoamericano-Restaurante fue clausurado cerca de la 1 de la mañana. El personal policial detectó que el local estaba abierto fuera del horario permitido, y en el interior del mismo 8 personas consumían alcohol con las luces apagadas. Tampoco tenía planillas de sanitarios, ni la documentación de habilitación del lugar.

En el último caso, fue un evento particular el que a las 00:42 horas fue clausurado por la Policía. En la Finca la Serena, en Chimbas un buen número de personas festejaban un cumpleaños de 15 bailando, sin respetar el distanciamiento social y sin barbijos. El organizador del evento afirmó a los oficiales, que el respectivo permiso estaba en trámite. Por estas infracciones el lugar quedó clausurado.