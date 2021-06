Casi dos días sin Guadalupe: hallaron ropa de niña a la orilla de un río

El pasado lunes 14 de junio por la noche desapareció una niña de 5 años en la vecina provincia de San Luis. La menor se encontraba jugando con otros niños durante un cumpleaños familiar y de repente nadie supo donde se encontraba. Desde ese momento las autoridades realizan rastrillajes para tratar de dar con su paradero. El último avance conseguido es el hallazgo de algunas prendas de niña a la orilla de un río.

Se trata de Guadalupe Belén Lucero que fue vista por última vez alrededor de las 20:00 en una celebración familiar. Allí se encontraba divirtiéndose con su primita de 3 años de edad que fue quien notificó a su mamá de que Guadalupe ya no estaba. "Se fue para allá con una nena grande", fue lo único que pudo informar la pequeña.

Frente a este escenario la familia realizó la denuncia ante la Policía. Para esta búsqueda se afectó a más de 400 efectivos y se realizaron unos 17 allanamientos sin tener éxito. Sin embargo por la noche del martes 15 de junio los investigadores realizaban un rastrillaje en la costanera del Río San Luis y encontraron algo llamativo.

En el lugar había ropa de niña que no coincidía con la que vestía la desaparecida, excepto por una de ellas. Se trataba de un par de botitas negras que coinciden con la descripción que dieron los denunciantes. Para que no queden dudas las mimas serán revisadas por la madre de Guadalupe para determinar si son pertenecían a su hija o no.

Sus familiares se encuentran desesperados por poder encontrarla y todo el pueblo puntano se ha sensibilizado con el caso. Una vez que se cumplieron 24 horas de la desaparición varios personas realizaron una manifestación pidiendo por la aparición de la pequeña.