Alarma por misteriosos mensajes texto que se hacen pasar por diputados sanjuaninos

Una serie de misteriosos mensajes de texto encendieron las alarmas entre algunos diputados sanjuaninos. Una de ellas fue Celina Ramella, quien radicó una denuncia en la Central de Policías, precisamente en la división Defraudaciones y Estafas.

El motivo, es que, durante la jornada del miércoles y jueves, varios de sus familiares y allegados recibieron mensajes de texto de un número desconocido que se hacía pasar por ella. En los mismos, decían que había cambiado su número de celular y, a su vez, ofrecía dólares para vender, según confirmó la legisladora a Canal 13.

Si bien, algunos familiares de Ramella “le siguieron el juego” a quien les había mandado los mensajes, no tuvieron mayores datos. Es por ello que la diputada decidió dirigirse directamente a la Policía para que investigue el hecho.

Pero este caso no fue el único, el diputado Leonardo Gioja, también fue blanco de una situación similar. En este caso, recibió un mensaje de un número desconocido que decía ser la ex directora del hospital Rawson, Beatriz Salanitro. Ante este extraño hecho, el legislador se contactó con Salanitro, quien le confirmó que no había cambiado su número.

La principal sospecha que circulaba este jueves en medio de la Sesión de la Cámara de Diputados, es un presunto jaqueo de cuentas o teléfonos de los diputados para realizar maniobras fraudulentas.

Sin embargo, será tarea de la Policía de San Juan investigar y llegar al fondo de la cuestión para conocer qué hay detrás de estos misteriosos mensajes que alarmaron a algunos diputados sanjuaninos.