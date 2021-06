Ni el semáforo evitó un impresionante choque en plena Libertador

Ni el semáforo evito un impresionante choque este miércoles en pleno centro de San Juan. Ocurrió en la transitada esquina de avenida Libertador y Aberastain, donde un auto impactó a otro y se incrustó un local comercial ubicado en dicha intersección.

Un Chevrolet Spin que circulaba por Libertador embistió a un Ford Fiesta que viajaba por Aberastain. Por el fuerte impacto, el primer vehículo salió despedido hacia la vereda, golpeó un puesto de verdura que se encuentra en la esquina y terminó incrustado en una pescadería.

Los ocupantes de los vehículos resultaron golpeados y fueron asistidos en el lugar. También resultó golpeado el verdulero que estaba atendiendo al momento del choque. El hombre comentó que se le vino encima el vehículo y logró a correr, pero de igual modo fue alcanzado por el impacto. Afortunadamente no sufrió heridas de gravedad y también fue revisado por los médicos en el lugar.

Todavía shockeado por la situación, el verdulero, David Reinoso, comentó al móvil de Canal 13 que escuchó una explosión, y se le vino encima el auto. “Entré a correr, pero no sé con qué me agarró el golpe y me tiró para un costado”, dijo. Además, describió que unos segundos antes había estado atendiendo a un cliente y que de milagro se salvaron de ser emebstidos. “Acá desde que pusieron el semáforo andan más fuerte. Largan en la avenida Rioja y pasan el semáforo como vienen. Es más peligroso, yo siempre lo dije. Pasan en rojo”, comentó el hombre.

Por su parte, el conductor del Ford Fiesta, manifestó ante el móvil de Canal 13 que la mujer del Chevrolet pasó el semáforo en rojo y lo impactó en la zona frontal. “No sé qué le ha pasado. Yo pasé en verde y ella me agarró la punta del auto”, dijo. Al momento del accidente, el hombre viajaba solo y no resultó herido.

En cuanto a la conductora del Chevrolet, fue asistida por los comerciantes de la zona ya que se encontraba en estado de shock. Su hija iba como acompañante y si bien acusaba dolor en uno de sus brazos, aseguró ante el móvil de Canal 13 que estaba bien.

Otro de los testigos del hecho fue el propietario de la Pescadería Prividera, ubicada en la esquina del siniestro. “Escuché el impacto y salí a ver. Esto ya es casi cotidiano. Gracias a Dios está todo bien. Fue muy fuerte el choque, salieron volando las verduras y frutas para el interior de la pescadería. Una señora con la hija iba en el Chevrolet. Me preocupé por la chica porque salió muy mal del auto. Ni el semáforo evito el fuerte impacto. De la Rioja para acá parece la Fórmula 1”, manifestó el hombre.

Minutos después del impacto, personal de emergencia se hizo presente en el lugar y asistió a los involucrados en el hecho. La Policía trabajo en el control del tránsito que se vio interrumpido durante varios minutos en la ¡transitada zona.