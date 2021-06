'No puedo escapar': la influencer proxeneta volvió a las redes desde la cárcel

“No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir”, al ritmo de la apertura de la popular serie argentina El Marginal, la influencer proxeneta volvió a utilizar sus redes sociales desde la cárcel. Es que durante la jornada del domingo, la joven acusada de prostituir a su sobrina menor de edad eligió compartir algunos posteos en una de sus viejas cuentas desde el Servicio Penitenciario. "Estoy más ATR que nunca para la gilada", aseguró.

La joven de apellido Alcayaga subió una historia durante la tarde-noche del domingo donde se la puede observar fumando apoyada en una pared acompañada de la canción cantada por Sara Hebe para la apertura de la serie ‘El Marginal. “No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir”, se alcanza a escuchar.

Cabe destacar que al estar detenida, en teoría la mujer no tiene permitido utilizar algún tipo de teléfono celular. Sin embargo al igual que muchos otros presos locales y del país, la mujer acusada de facilitar el cuerpo de su sobrina al empresario Carlos Cassab y al puntero político Roberto ‘Fido’ Galván utilizó un dispositivo móvil para volver a utilizar una vieja cuenta de Instagram.

De hecho, en las horas previas había compartió a través del feed de la cuenta de Instagram una vieja foto que había subido en su principal cuenta. En la misma se la podía observar acostada sacándose una antigua selfie con la frase "Estoy más ATR que nunca para la gilada".

Alcayaga se encuentra detenida por prisión preventiva desde mediados de abril hasta que se cierre la investigación de la causa en su contra y se celebre un hipotético juicio. La tía es sospechosa al igual que Galván y Cassab, imputados por el delito de promoción de la prostitución de una menor.

El empresario caucetero consiguió el beneficio de arresto domiciliario y ahora está en una finca de Ullum. Mientras que Galván fue enviado al Penal días atrás cuando intentó seguir arrestado de forma domiciliaria en su casa por sus supuestos problemas de salud. En tanto la influencer proxeneta intentó zafar de prisión porque adujo tener problemas psicológicos.