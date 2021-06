Joven denuncia que fue manoseada en manada: el dramático relato

“Estaba volviendo a mi casa cuando sucedió al abuso. Yo estaba caminando cuando entre 6 me atacaron. Venían dos en moto y uno me pegó en la cola, se devolvieron y entre dos me empezaron a manosear las partes íntimas, mientras los otros 4 se reían”, fue el crudo relato con el que se presentó Eva María C., una joven sanjuanina que fue abusada este último domingo por la tarde.

Se trata de una chica de tan solo 19 años oriunda de Media Agua, más precisamente de Cochagual sur, quien lamentablemente se vio vulnerada cuando un grupo de depravados la abordó para manosearla cuando ella había salido a caminar. “Salí a caminar alrededor de las 16:30 y esto pasó cuando estaba volviendo a mi casa. Eran cerca de las 18”, agregó.

Esta joven estaba caminando por la calle Bufano que está ubicada en Cochagual Sur. “Ellos venían saliendo de unas picadas ilegales que se hacen en finca ‘La Soleada’. Yo salí a caminar y ellos me vieron sola. En ese momento no pasó nadie que me pudiera ayudar. Todavía estoy muy nerviosa por lo que pasó”, aseveró ante Canal 13.

Tras este triste episodio que le tocó vivir, Eva María decidió expresar lo que vivió en su cuenta de Facebook porque está en la búsqueda de los culpables, ya que si pudo ubicar a algunos de los que andaban con los depravados, pero no a quiénes vulneraron su cuerpo manoseándola.

“No iba hacerlo público esto, después de todo ‘la culpa es de la víctima’ van a decir, que porque andaba sola, que seguro andaba vestida para provocar, etc... La culpa siempre será de la Mujer. Y me pregunt, ¿hasta cuándo?”, fueron algunas de las palabras que publicó en su cuenta de Facebook.

“El daño ya está hecho pero nada me va a poder hacer olvidar y ellos tienen que pagar”, agregó. En ese sentido, la joven realizó la denuncia por lo sucedido fue tomada por la Fiscalía N°8 de Sarmiento y en los próximos deberá brindar su testimonio ante el centro ANIVI, donde seguirá la investigación del caso.

“No sé qué irá a pasar, pero estoy preocupada. No olvidaré lo que me sucedió, nunca olvidaré que nadie estuvo ahí cuando tenía miedo, cuando estaba rodeado de angustia o del enojo que cargaba mi cuerpo”, expresó. Al mismo tiempo pidió colaboración para cualquier dato que pueda ser aportado para poder encontrar a los culpables que manosearon su cuerpo en plena calle.