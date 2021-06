Escalofriantes detalles de un jubilado: ‘Me querían clavar un cuchillo en la garganta’

Un violento asalto tuvo lugar en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Las víctimas fueron un matrimonio de jubilados, quienes fueron asaltados y torturados en su casa. ‘Me querían clavar un cuchillo en la garganta’, contó el hombre de 89 años, según informaron medios bonaerenses.

El matrimonio está integrado por un hombre de 89 años y una mujer de 84. El domingo a las siete de la mañana, tres delincuentes irrumpieron en su domicilio, rompiendo una reja, y además de robarles, los golpearon y torturaron amenazándoles con matarlos.

“Me pusieron algo negro en la boca y no me dejaba respirar”, contó José aun conmocionado por el violento episodio. “Matalo, Matalo”, decía uno de ellos, agregó todavía temblando. “Me quería clavar una cuchilla y me agarró un ataque de nervios”, manifestó la víctima y señaló: “Me agarraron entre todos y me dieron una paliza”, lamentó la víctima, tras lo cual enumeró: “Patadas, piñas, tengo el cuerpo deshecho”.

Los delincuentes subieron a la cama y los quisieron asfixiar. Le cortaron una ceja al hombre, según contó después el hijo de los jubilados. Uno de los ladrones fue más allá y le dijo a José: “mirá cómo te mató a la vieja”, en referencia a la esposa.

Finalmente, los delincuentes huyeron con 19.000 pesos y 3.500 dólares, que eran los ahorros de toda la vida del matrimonio.