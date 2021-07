Sufría al ver como su vecino maltrataba a un perro y se lo robó

Cansado de ver el maltrato al que sometía su vecino a su perro, un joven decidió tomar cartas en el asunto. Sin idas y vueltas, al sufrir viendo que el animal estaba desnutrido y atado decidió robárselo. "Prefiero ir preso antes de que se muera", expresó un joven de 25 oriundo de Garupá, Misiones.

Todo ocurrió al lado del lugar donde el muchacho trabaja. Al observar día tras día, que un pitbull de aproximadamente un año estaba maltratado, el pasado miércoles no aguantó más y se lo robó. El rescatista de su nueva mascota lo rebautizó como ‘Kayser’.

El joven grabó un video y lo compartió en las redes sociales para visibilizar el mal estado en el que se encontraba el perro: ‘flaco, duro, las ensías sin color, y cara de cansado’, según el relato del dolido muchacho. Las imágenes le provocó tanta tristeza que decidió no quedarse con los brazos cruzados. Varias veces se acercó al dueño a pedirle que se lo entregue pero se negó. Muchas veces le dio agua y alimento, pero el animal seguía sufriendo.

“Hola gente les quería mostrar a este perro que está sufriendo mucho. Es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte, yo se lo pedí para mí pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió pero no lo quiere regalar. Cuando podemos le damos de comer y agua”, detalló el muchacho en su cuenta de Facebook.

Cuando se dio cuenta que el dueño del perro no iba a darle el perro, decidió llevárselo. La vida de Kayser corría peligro, por lo que el joven tomó la desición y lo robó. A los pocos días después, recibió en su domicilio la visita de un policía acompañado por un veterinario que lo quería revisar. “La Policía vino a mi casa con el veterinario de la fuerza y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien”, relató el joven al diario Misiones Online.

Hasta el momento no fue citado para ninguna declaración ni el dueño del animal habló con él. Por ahora, Kayser sigue con vida y los vecinos del barrio, conmovidos por el caso, decidieron colaborar y llevarle alimentos, según lo informado por Diario Crónica.