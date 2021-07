La dramática situación de un hombre varado en San Juan porque le robaron

Un muy duro y drástico momento está pasando un hombre que llegó a San Juan por el fin de semana largo. Sergio Abrham contó a Diario de Cuyo que el pasado 9 de julio le robaron su valija en el baño de la Terminal sanjuanina y desde entonces quedó a la deriva.

El sujeto que vive en Mendoza llegó a la provincia para pasar el fin de semana largo, pero todo se puso feo para el cuándo en el baño del establecimiento le robaron su valija. Según relató estaba orinando y cuando se dio vuelta la valija no estaba, entonces grito ‘me robaron’. La víctima de la inseguridad sanjuanina arribó a las 15:20.

Abrham contó que una persona que estaba cerca de los sanitarios le afirmó que un joven salió muy rápido corriendo. Luego todo fue un caos para él, porque intentó ubicar a alguien con su valija, pero no encontró a nadie.

Para colmo, al hombre robado en la Terminal no le quisieron tomar la denuncia. Recién este lunes por la mañana pudo radicar la misma. En la valija robada, llevaba una notebook, su celular, billeteras con tarjetas y 7.000 pesos. Al sufrir el episodio de inseguridad, quedó varado en la provincia.

‘Estos días estuve hospedándome en un hostel y la verdad es que agradezco la solidaridad de su gente. Pero yo no podía seguir acumulando deuda y no he recibido ninguna asistencia estatal hasta ahora para poder salir de esta situación que me encuentro. Ojalá que no me pase nada’, contó al medio local el periodista y parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación.